La nouvelle guerre des boutons opposera Wallons et Flamands au château de Mérode

Au château de Rixensart, une guerre fait rage. Près de vingt acteurs se préparent pour une série de vingt représentations d’une guerre intemporelle, "La guerre des boutons".

Le célèbre roman de Louis Pergaud écrit en 1912, déjà adapté de nombreuses fois au cinéma, va se retrouver sur les planches en plein air. En effet la scène s’entremêle avec la forêt qui se trouve dans le fond du jardin du château de Mérode à Rixensart. Les spectateurs devront d’ailleurs traverser ce jardin et longer l’étang du château pour arriver au cœur même de cette guerre.

Damien De Dobbeleer et Gernot Lambert sont les auteurs de cette pièce. Ils se sont inspirés du roman et ont réécrit l’histoire en l’adaptant à la rivalité belgo-belge entre les Wallons et les Flamands.

Dans cette adaptation, les enfants de deux villages, qui se situent de part et d’autre de la frontière linguistique, se donnent une guerre sans merci. D’un côté le village de Bierbeek en Brabant flamand et de l’autre le village de Beausart en Brabant wallon.

Mais la guerre va être perturbée par le coup de foudre d’un jeune Wallon pour une jeune Flamande. Cette idylle fait le plus grand bonheur du père Simon qui tente de réconcilier ces deux communautés.

Damien De Dobbeleer, auteur et metteur en scène de la pièce explique que celle-ci permet de parler de la Belgique, de son histoire et surtout des tensions intercommunautaires qui existent. Cependant, selon lui, cette pièce permet également d’apporter des pistes de solutions à ces tensions.

Cette histoire d'amour qui n'existe pas dans le roman et qui a été rajoutée lors de la réécriture en est une. "Rajouter cette histoire d'amour était pour nous une manière de réunir nos deux communautés wallonne et flamande et quand cela se passe avec des enfants c'est d'autant plus naïf et d'autant plus un signe qu'on envoie à nos générations à venir qui prendront en charge notre Belgique, confie Damien De Dobbeleer. Je pense que faire porter ce message de paix par des enfants a d'autant plus de sens."

La pièce défend donc le vivre ensemble et dans ce cas la bonne cohabitation des deux communautés linguistiques.

Dans la troupe il y a des acteurs adultes mais également des acteurs enfants francophones et néerlandophones. Les acteurs flamands parlent en flamand durant la pièce mais cela convient tout de même aux non-bilingues car les propos en flamand sont "traduits" par les acteurs francophones dans leurs interventions.

"On a voulu des acteurs néerlandophones, on ne voulait pas des faux Néerlandophones qui apprennent un texte par cœur. On voulait vraiment avoir un réalisme et cette force-là de la langue flamande parce qu'on joue également de cette tension que peut amener l'incompréhension de la langue entre les enfants, le spectacle commence d'ailleurs par une incompréhension", explique encore l'auteur de la pièce.

La préparation de cette pièce également se veut rassembleuse des deux communautés car des enfants qui ne parlent pas la même langue travaillent ensemble sur le même projet.

Selon l’équipe sur place, les enfants se rejoignent de plus en plus et arrivent à échanger malgré la barrière de la langue en trouvant un langage universel fait de petits mots-clés, de gestes et d’anglais.

Cette pièce est accessible à tous car, selon le metteur en scène, il y a différentes grilles de lectures et le degré de compréhension est multiple. En fonction de l’âge du spectateur, la pièce va être vue différemment et va parfois faire rire à des moments différents. Cependant l’humour et l’émotion de la pièce permettront, promet l’auteur de la pièce, de rassembler toutes les générations.

Le début des représentations, le mardi 19 juillet prochain, sera la finalité de cinq mois de travail.