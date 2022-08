Accueil Régions Brabant L'ambitieux défi d'un étudiant de Rixensart: rouler 2. 400 km et récolter 8.000 € pour l'ASBL Escalpade Mathieu Pijcke, 22 ans, se lance un pari fou : rouler à vélo les 2 400 km du “ Panache Rally ”. Et il a lancé une cagnotte pour venir en aide à l’ASBL Escalpade. Robin Gille ©PhotoKot

Un long périple attend Mathieu Pijcke, sportif amateur originaire de Rixensart. En septembre, le jeune coureur se lancera sur un parcours de 2 400 km à travers la Belgique et la France, au départ de Tours&Taxis à Bruxelles et avec La Turbie, non loin de Monaco, en ligne de mire. Il participera...