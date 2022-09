Du cinéma à petit budget jusqu'à... Martin Scorsese : Amélie van Elmbt proposera une master class à Ittre le 13 septembre

Réaliser un film, c'est beau mais ça coûte. Et cette question du financement est un frein pour un bon nombre de réalisateurs.

Face à cette problématique, Antoine van Scherpenzeel, réalisateur-producteur, a décidé de lancer une journée spéciale le 13 septembre prochain, chez Bobbi à Ittre, pour mettre en avant le cinéma à petit budget.

"J'ai réalisé un long métrage, 'L'assureur', financé grâce à un crowdfunding et des fonds personnels. Je me suis rendu compte que beaucoup de passionnés ont tellement envie de faire leur film qu'ils finissent par le financer eux-mêmes, et ce sont ces gens-là que je veux célébrer, avant tout", indique l'organisateur par communiqué.

Baptisé "Real Deal Low Budget film festival", ce festival international de films à petit budget proposera différentes animations et mettra en compétition 29 films de réalisateurs/réalisatrices venus des quatre coins du monde. La remise des prix est fixée à 17h30 mais avant cela, la réalisatrice Amélie van Elmbt - qui a autoproduit son premier long métrage en 2012 et travaille maintenant avec Martin Scorsese - proposera une master class.

"Amélie évoquera bien sûr son expérience personnelle, mais abordera aussi les questions inhérentes à tout projet de film, comme le budget, la constitution d'une équipe, le choix du matériel, les contacts importants...",détaille encore l'organisateur.

