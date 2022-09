Il cambriole une bijouterie de Wavre et tire sur le gérant : un avis de recherche est lancé

Les faits se sont produits le 9 mars dernier, à Wavre. Une bijouterie de la Place Bosch a été victime d’un vol à main armé par un individu, encore non identifié.

"Un homme a pris le temps d'observer la bijouterie pendant un long moment. Il a fini par entrer dans le commerce et a tranquillement attendu son tour comme un client. Une fois son tour arrivé, il a fait mine de s'intéresser à des bijoux. Malgré la présence d'une femme et de ses deux jeunes enfants, l'auteur a fait le tour du comptoir et a menacé la vendeuse avec une arme à feu.Il a ensuite demandé à la jeune fille de lui amener son sac à dos", indique la police fédérale, qui vient de lancer un avis de recherche.

"L'auteur a dérobé le contenu du coffre-fort et puis a contraint l'employée à ouvrir la vitrine afin d'y voler les pièces exposées. Le braqueur est finalement sorti au moment même où le gérant entrait. Une fois avisé de ce qui venait de se passer, le gérant s'est précipité à la poursuite du voleur. Plus loin dans la rue, le malfrat s'est retourné et a tiré un coup de feu en direction de la victime, le blessant au mollet."

Selon les autorités, qui disposent désormais de photographies, "l'auteur est un homme de corpulence moyenne, âgé de 20 à 30 ans. Il a les cheveux coupés court, tirés vers la droite au-dessus et rasés sur les côtés. Il a les sourcils prononcés et portait des lunettes. Il portait une barbe d'un jour proprement taillée. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon jeans gris, d'une veste à capuche foncée avec une doublure quadrillée claire, et de baskets noires Nike. Il portait également deux masques buccaux et était en possession d'un sac à dos noir."

Toute personne ayant des informations sur cet individu est prié de prendre contact avec les services de police, via le site internet, ou via téléphone (0800/30/300).