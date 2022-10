Le Brabant wallon pas épargné par la grève de la SNCB de ce mercredi : voici les lignes qui ne circuleront pas et les gares non-desservies

À partir de ce mardi 4 octobre à 22 heures et durant toute la journée du mercredi 5 octobre, la circulation des trains sera perturbée dans l'ensemble du pays. Le réseau ferroviaire sera fermé en province de Namur et du Luxembourg, pour le reste, ¼ des trains circuleront à l’échelle nationale. En cause : une grève du front commun syndical des cheminots. La SNCB a élaboré un service de trains alternatif dans les provinces où c’était possible. Mais si certains trains circuleront sur certaines lignes, plusieurs gares ne seront, elles, pas desservies.

Les trains qui circulent :

Pour ce qui est des trains reliant les grandes villes (IC), seuls deux trains sur cinq seront opérationnels. Ceux, passant dans le Brabant wallon ne devraient pas être trop impacté : Les trains IC entre Essen – Anvers – Malines – Bruxelles – Nivelles - Charleroi-Sud et Anvers-Noorderdokken – Anvers –Maline – Bruxelles – Nivelles – Charleroi-Sud circuleront presque toute la journée.

Les trains omnibus S19 : Bruxelles-Airport/Zaventem - Bruxelles-Luxembourg – Boondael – Nivelles – Charleroi-Sud seront également opérationnels.

Ceux qui ne circulent pas ou pratiquement pas :

Seront impactés directement, les navetteurs des trains S1 : Anvers-Central – Malines – Bruxelles – Nivelles et des trains S9 : Braine-l'Alleud – Bruxelles-Luxembourg – Bruxelles-Schuman – Louvain, avec des trains qui ne circuleront pratiquement pas.

Les trains qui ne rouleront pas du tout en Brabant wallon, sont les suivants : les S8 entre Bruxelles-Midi – Bruxelles-Luxembourg – Ottignies et entre Ottignies et Louvain-la-Neuve.

Les trains L entre Ottignies – Gembloux et Namur seront également à l’arrêt.

Gares non-desservies :

Car oui, si le plan alternatif de la SNCB prévoit la circulation de certains trains, vérifiez bien que la gare à laquelle vous avez l’habitude de descendre, soit desservie.

En effet, nombreuses seront les gares qui seront oubliées sur votre trajet. En ce qui concerne le Brabant wallon, voici les gares non-desservies :

Bierges-Walibi – Wavre – Limal – Ceroux-Mousti – La Hulpe – Court-Saint-Etienne – Rixensart - Chastre – Gastuche – Genval – Mont-Saint-Guibert – Louvain-la-Neuve – Ottignies – Villers-la-Ville et Profondsart.

Si un doute persiste quant à la disponibilité ou non, de votre train, vous pouvez vous rendre sur le planificateur de trajet de la SNCB.

L’offre de trains reprendra normalement dès jeudi matin.