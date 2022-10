À walibi, les places pour Halloween n'ont jamais coûté aussi cher

Chaque année, les fans d'horreur et de sensations fortes sont nombreux à se rendre à Walibi à l'occasion d'Halloween. En effet, le parc propose un show spécial pour l'occasion où zombies, tueurs fous et fantômes se sont donnés rendez-vous pour effrayer les visiteurs. Malheureusement, cette année, le prix des tickets a été revu à la hausse. Ainsi, le samedi 22, 29 et le dimanche 30 octobre ainsi que le vendredi 4 et le samedi 5 novembre, il faudra débourser 48 euros pour un billet. Ce prix atteindra 50 euros le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre, où le parc sera ouvert jusqu'à 22h.

Walibi bat ainsi un record comme l'annonce Loopings, le spécialiste hollandais des parcs d'attractions. "Jamais Walibi Belgique n'avait été aussi cher", explique-t-il. Le parc dépasse de fait Plopsaland à La Panne qui était jusque-là le parc d'attractions le plus cher avec des tickets s'élevant à 45,50 euros.