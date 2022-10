Environ 150 personnes manifestent contre les violences sexuelles et sexistes à l'UCLouvain

L'AGL, le mouvement étudiant du PTB Comac, Balance ton folklore et les Jeunes socialistes appelaient à un rassemblement des étudiants, du corps académique et du personnel de l'UCLouvain, ainsi que de la population de Louvain-la-Neuve devant les Halles universitaires, de 13h00 à 14h00.

Le but: protester contre la décision de l'université louvaniste de faire appel de sa condamnation par le tribunal du travail du Brabant wallon pour des violences psychiques infligées à une professeure de biologie.

Pour les organisations à l'initiative du rassemblement, l'appel de l'UCLouvain est une décision "révoltante", symbole d'une "mauvaise prise en charge des questions de violences sexistes et sexuelles" par l'institution académique.

"Depuis la rentrée, nous entendons et lisons des discours prônant une tolérance zéro envers les agresseurs. Pourtant, lorsque les faits sont là, notre institution déçoit, pire elle culpabilise les victimes", ont dénoncé la présidente de l'AGL Justine Havelange et le vice-président Wail Jamai devant les manifestantes et manifestants. "Si nous voulions nous réunir aujourd'hui, c'était pour soutenir ces victimes. Leur clamer notre colère face à la réaction de notre Alma Mater et leur rappeler: 'On te croit'."

"Si vous voulez redorer votre réputation, c'est en agissant contre les agressions et en reconnaissant vos torts que vous y arriverez", a quant à elle lancé Cloë Machuelle, du mouvement Comac, aux autorités universitaires.

"Les autorités de l'UCLouvain, à commencer par le recteur et chaque membre du conseil rectoral, devraient comprendre que faire appel (...) serait un acte insolent, qui nuira encore plus à la réputation de l'université que les situations condamnées par le tribunal", a tancé de son côté le professeur de l'UCLouvain Jean-Pascal Van Ypersele.

Tant que des "outils de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne sont pas mis en place", la mobilisation se poursuivra, préviennent les protestataires. Le rendez-vous est déjà donné pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre.