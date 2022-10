Voici le programme des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve

Après deux années d'interruption en raison de la pandémie et donc trois ans d'attente du monde étudiant, les organisateurs s'attendent à dépasser les chiffres habituels d'affluence, qui tournent ces dernières années autour de 40.000 ou 45.000 personnes.

Cette importante manifestation du folklore estudiantin en Belgique aura lieu cette année les 26 et 27 octobre. Environ 85 équipes sont inscrites dans les différentes catégories de vélos qui seront en course, et le CSE planche depuis février dernier sur divers dispositifs de prévention à mettre en place avec la collaboration de l'UCLouvain, de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et de la police locale.

Pour ce grand retour des 24 heures vélo, 37 vélos folkloriques sont inscrits, ainsi qu'une quinzaine de vélos humanitaires, onze vélos de course, une dizaine pour le personnel de l'Université et les alumni, et dix encore pour défendre les couleurs de certaines entreprises pour lesquelles une course de 8 heures est organisée.

Des concerts

Dans la cité universitaire, six zones de concerts ont été définies: certaines d'entre elles ont été élargies par rapport aux années précédentes, et deux ne seront pas entourées de barrières Herras, ce qui n'était plus arrivé depuis 2016. De nouvelles zones d'animations sont aussi prévues dans le haut de la ville, notamment sur la place Galilée.

Pour acheminer les étudiants d'autres sites universitaires vers Louvain-la-Neuve, des navettes de bus sont prévues au départ et vers Woluwé, et une collaboration a été mise en place avec la SNCB pour obtenir des trains assurant des liaisons de nuit avec Bruxelles et Namur.

Dans la ville, des écrans géants dirigeront au mieux les participants. L'application de l'UCLouvain, que tout le monde peut télécharger sur smartphone, donnera également toutes les informations utiles durant cette édition des 24 heures vélo. Et quelque 80 stadiers sillonneront les rues.

Mesures de prévention

Diverses mesures de prévention ont été imaginées par le CSE: de l'eau sera disponible dans tous les bars, en rue et dans quatre tentes spécifiques réparties sur le site universitaire. Une aire de repos pour les étudiants "fatigués" offrira une capacité de 120 lits et quatre équipes de la Croix-Rouge seront présentes sur place, avec aussi trois ambulances en permanence en journée, et huit durant la nuit.

Au niveau policier, le dispositif prévoit 40 agents sur place mercredi et jeudi durant la journée, et 130 pendant la nuit. Des agents de gardiennage assureront également la sécurité dans les zones d'animation, et des bénévoles du Plan SACHA (Safe Attitude Contre le Harcèlement et les Agressions) seront mobilisés en matière de harcèlement et de lutte contre le harcèlement sexuel.

Si les mineurs d'âge sont bienvenus sur le site en journée -il y a des animations spécifiques prévues pour eux-, ils seront interdits dans les rues à partir de 23h, jusqu'à 7h du matin. En cas de non respect de cette disposition, ils seront amenés à l'antenne de police jusqu'à ce que les parents viennent les prendre en charge, et une amende sera infligée. Une ordonnance de police interdit aussi les alcools forts et les contenants en verre dans toute la ville universitaire durant l'événement.