Interpellé avec plus de 19 kg de cannabis lors d’un contrôle Bob

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Drini S., un prévenu interpellé à Nivelles pour trafic de drogue et expulsé depuis lors vers l’Albanie, à 15 mois d’emprisonnement et à 8 000 euros d’amende, avec un sursis pour ce qui excède la détention préventive qu’il a subie en Belgique et pour la moitié de la peine d’amende.