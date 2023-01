Sur fond de querelle liée à une palissade, un riverain né en 1964 s’en est violemment pris à deux de ses voisins. Armé d’un couteau, le suspect a grièvement blessé l’un des deux, un homme né en 1963, avant de poignarder mortellement le second, un homme né en 1948, de deux coups dans le dos.

Ce dernier, dont on a appris qu’il s’agissait de Michel Abs, était intervenu pour séparer et calmer les deux autres. Michel Abs était bien connu dans la localité et dans les milieux sportifs de la région et dans le football en particulier. Il a joué à Archennes et à Grez. Il a aussi fait partie du conseil consultatif communal des aînés (CCCA) de Grez-Doiceau.

Une juge d’instruction est descendue sur les lieux, dimanche vers 17 h 20. La délivrance d’un mandat d’arrêt a été requise à l’encontre de l’auteur présumé des faits pour assassinat de l’un de ses voisins et tentative d’assassinat du second.