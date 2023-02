300 panneaux de signalisation routière volés au dépôt communal de Waterloo

C’est le conseiller communal Etienne Verdin (Indépendant) qui a soulevé la question : “j’ai lu dans les PV du collège que la commune avait été l’objet d’un vol de panneaux de signalisation routière et qu’il y avait un refus d’indemnisation”. Le conseiller ajoute qu’il ne s’agit pas d’un vol de quelques panneaux, dans la rue, par un particulier, mais bien d’un vol de 300 panneaux de signalisation dans le dépôt même de la commune. Un coût difficilement quantifiable mais dont Etienne Verdin s’est prêté à chercher : “le petit panneau de signalisation, c’est 50 euros HTVA, un grand avec poteau c’est 168 euros, toujours HTVA”. Un autre moyen de vérifier le prix est la caution demandée par la commune pour l’emprunt de deux poteaux pour interdiction de stationnement, lors d’un déménagement par exemple : 100 euros les deux. Et sur internet, certains panneaux peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros.

Les cambrioleurs seraient passés derrière le dépôt communal, le long des voies ferrées ©DR

Les autorités communales n’ont pas attendu pour porter plainte et faire intervenir l’assurance. Malheureusement, celle-ci n’indemnisera pas les pertes. La raison est évoquée par Cédric Tumelaire (MR), premier échevin, qui préside le conseil communal en l’absence de la bourgmestre Florence Reuter (MR) : “Si vous connaissez un peu le site, il y a une partie qui est un bâtiment fermé et puis il y a toute une autre partie qui se trouve aux alentours et qui est évidemment ouverte dans lequel il y a du matériel entreposé car nous n’avons pas l’espace dans nos hangars”. Problème pour la commune, l’entrepôt n’est pas garanti et assuré si les panneaux sont en extérieur, “en cour et jardin” pour reprendre les termes précis. Waterloo ne pourra donc pas être indemnisé pour le vol de ses panneaux, à moins de retrouver les malfrats. L’instruction suit son cours.

Le premier échevin rassure : il n’y a pas eu de vol en 20 ans dans le dépôt communal. Et les autorités communales sont depuis un moment sur des nouveaux moyens d’entreposage : “Nous sommes en réflexion depuis plusieurs mois pour réaménager l’ensemble du dépôt et rapatrier une partie du matériel qui se trouve encore à Lillois, dans un hangar que nous louons parce que nous n’avons pas assez d’espace”. L’idée est aussi de dégager les locaux du personnel (cafétéria, douches, vestiaires, etc.) en les rassemblant dans un autre bâtiment. Ce afin de gagner de l’espace dans l’entrepôt et d’améliorer le confort du personnel, notamment des femmes, de plus en plus nombreuses.