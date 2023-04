Une jeune femme blessée par balle sur la voie publique à Waterloo

Le tir aurait eu lieu sur le parking de l’avenue des pâquerettes, juste derrière la gare de Waterloo. ©DR

Le coup de feu a surpris les habitants de l’avenue des Pâquerettes. Ils ont d’abord cru à un accident routier avant de voir les voitures de police débarquer. Un important dispositif policier a alors été mis en place. Les véhicules de police étaient en nombre sur le parking de l’avenue, juste derrière la gare de Waterloo. Un hélicoptère est arrivé sur les lieux moins d’une heure après et patrouillait dans la zone. La personne responsable du tir aurait été masquée durant les faits. Il a été conseillé aux habitants des environs de ne pas quitter leur domicile lors de l’intervention.

La police est également passée ce mercredi matin avec un détecteur de métaux pour examiner le quartier. Elle serait à la recherche de l’arme potentiellement abandonnée par le tireur mais rien n’aurait été découvert pour l’instant.

Contactées sur cette affaire, les autorités se disent attentives mais ne veulent pas trop communiquer, le temps que l’enquête suive son cours.

Le quartier de moins en moins sûr ?

Bien sûr, un tir par arme à feu est un fait rare dans une commune comme Waterloo. Mais cela est tout de même suffisant pour ne pas mettre les riverains à l’aise. Interrogés, ils déplorent le manque de communication de la police sur le moment même. Cela éviterait même certains de se laisser aller avec des faux commentaires sur les réseaux sociaux, nous confie-t-on.

Si le tir est un fait exceptionnel, il y a par contre de plus en plus de vols dans le quartier. Il y a également la proximité avec le Bois des Bruyères, idéal pour s’échapper et se cacher. De plus, les environs de la gare sont une zone de regroupement pour de nombreux jeunes. Et pour ne rien arranger à l’ambiance nocturne, l‘éclairage public est coupé à minuit.

Même si Waterloo est une des communes du Brabant wallon avec le plus de policiers par habitant, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Ainsi, l’idée est lancée d’installer quelques caméras de surveillance aux endroits stratégiques.