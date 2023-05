Vandalisme: de nombreuses vitres brisées au nouveau parking de la gare de Nivelles

Ce lundi, sur les réseaux sociaux utilisés par les Nivellois, des photos ont été diffusées pour montrer un nouveau phénomène de vandalisme, toujours du côté de la gare, et pas vraiment plus intelligent. Depuis plusieurs jours, les grandes lames vitrées opaques équipant les rotondes du nouveau parking de la SNCB sont prises pour cible par des auteurs qui, visiblement, lancent des pierres depuis l’extérieur pour les briser.

Ils y sont parvenus et les images montrent ce spectacle lamentable d’infrastructures modernes, sans doute coûteuses, qui sont irrémédiablement abîmées alors qu’elles ont été construites pour bénéficier à la collectivité, avec de l’argent public.

Nos confrères de TV Com précisent sur leur site internet que la SCNB a décidé de déposer plainte suite à ces faits, et que les images de caméras de surveillance sont en cours d’analyse par la police. La sécurité a également été renforcée sur place pour éviter de nouveaux faits, avec des patrouilles régulières des services de sécurité de la SNCB, de Securail et de la police locale. Des dispositifs de surveillance supplémentaires auraient par ailleurs été installés dans la zone concernée par ces actes de vandalisme.