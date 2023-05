Alerte au frelon asiatique : à Wavre, la Ville prend à sa charge la destruction des nids

D’autres apiculteurs ont connu aussi la destruction de leurs colonies, se désole Marianne Cwiek. Ces attaques ont lieu à un moment de la saison où les abeilles font leurs réserves pour l’hiver. Si les frelons attaquent, ils détruisent complètement la ruche. Parfois la ruche se met carrément à l’arrêt et s’il fait un peu froid elle ne passe pas l’hiver. Actuellement, les frelons asiatiques sont très actifs. Depuis le début de l’année, à Wavre, nous avons déjà détruit trois nids primaires. Cela veut dire que la reine ne fera pas sa colonie et une colonie peut donner naissance à une centaine de reines. Le frelon asiatique est un véritable fléau…"

Cet insecte invasif de la famille des guêpes, originaire d’Extrême-Orient, a été introduit accidentellement près de Bordeaux en 2004. Depuis, il progresse vers le nord au rythme moyen de 60 km par an. Le premier nid a été détecté en Wallonie en 2016 et les premiers cas d’attaques de ruches ont été signalés en 2017. Depuis, sa progression se poursuit sur tout le territoire. La Région wallonne a décidé d’intervenir pour limiter au maximum sa propagation.

Depuis deux ans, la Ville de Wavre prend en charge la destruction des nids. "Toute personne qui découvre un nid – ces nids sont souvent installés en hauteur – doit prendre contact avec le service environnement, explique Marianne Cwiek. Le plus simple est de prendre une photo du nid, en restant à distance de celui-ci, et de nous la transmettre. S’il s’agit bien du frelon asiatique, que l’on confond souvent avec le frelon européen, nous contactons alors un professionnel qui a suivi la formation de la Région wallonne. Il intervient très rapidement. Nous prenons la facture de la destruction en charge."

Service environnement de Wavre : 010 23 04 55, environnement@wavre.be.

Le frelon asiatique est particulièrement préjudiciable pour les abeilles européennes qui n’ont pas de stratégie de défense contre ce nouveau prédateur. Le frelon s’attaque aussi à d’autres insectes qui jouent un rôle essentiel de pollinisation. ©Creative Commons

Les abeilles maca travaillent plein pot

Ce samedi 27 mai, de 9 h 30 à 16 h, au parc Nelson Mandela, le service environnement de la Ville de Wavre et la Société royale d’apiculture de Wavre (SRAW) proposeront des animations, pour petits et grands, dans le cadre de la Journée de l’abeille. On pourra découvrir le fonctionnement d’une colonie d’abeilles et des astuces pour se passer de pesticides dans le jardin. Pour les enfants, des ateliers de coloriage sont prévus, et à 14 h, une conteuse les fera voyager aux pays des abeilles et du miel. Les Wavriens pourront recevoir une plante mellifère pour autant qu’ils s’inscrivent à l’avance l’adresse e-mail du service environnement (environnement@wavre.be) en précisant leur adresse postale à Wavre.

Ce sera aussi l’occasion d’apercevoir les ruchers communaux. Les abeilles maca se portent bien et les ouvrières travaillent plein pot pour faire du miel."La saison a démarré tout doucement parce qu’il a fait froid très longtemps. Pour le moment, le miel rentre et les colonies se développent bien, confirme Marianne Cwiek l’apicultrice communale.Après un hiver plutôt froid, il ne nous reste que deux ruches, toujours installées à l’arrière du parc Nelson Mandela. Elles sont à l’écart. Elles sont tranquilles et peuvent profiter de l’ombre des grands arbres du parc pour prospérer."

L’année dernière avait été une bonne année et la récolte du maca miel avait atteint 40 kilos. Les pots de cette récolte sont en vente à l’accueil de VisitWavre."Cette année, on devrait extraire le miel au plus tôt le week-end après la Journée de l’abeille, explique l’apicultrice communale.Ensuite, il y aura une autre récolte, en fonction de la saison, au plus tard le 21 juillet. C’est à ce moment que les floraisons se terminent. En général, on récolte quand la floraison du châtaignier est terminée." Samedi, si les ruchers seront visibles de loin, Marianne Cwiek aura, tôt le matin, pris un cadre de la ruche qui sera ensuite vitré."Ainsi les gens pourront voir les abeilles, les ouvrières, les mâles de très près, en toute sécurité. Ce sera très didactique !"