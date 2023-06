Chute d’une porte du bac 1 du plan incliné de Ronquières : une deuxième grue nécessaire pour débloquer la situation

”Une nouvelle grue sera acheminée sur le site du Plan Incliné de Ronquières ce vendredi après-midi. Elle sera ensuite montée dans la foulée pour permettre l’opération de démontage des éléments dans les prochains jours. La porte, désormais de travers, sera quant à elle retirée ce dimanche si tout se passe bien”, confie Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

Pour rappel, un chantier d’envergure avait lieu au niveau du bac numéro 2. Avant que la situation ne se débloque, il faudra donc attendre que l’entretien complet de ce bac soit terminé afin de permettre la navigation par celui-ci. À partir de ce moment-là, le premier bac à bateaux pourra alors commencer ses travaux de réparation et d’entretien, également prévus de longue date.

Une fois le deuxième bac en service, les travaux de réparation et d’aménagement du premier bac pourront commencer. Concrètement, les étapes qui vont suivre commenceront par la libération du bateau bloqué dans le premier bac. S’en suivra la réouverture du trafic par le second. La rénovation du premier ascenseur, prévue de longue date, et celle liée à l’incident de ce week-end auront ensuite lieu simultanément ne provoquant ainsi pas de délais supplémentaires.