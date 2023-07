Coups de feu au Clos Lamartine à Braine-l’Alleud (VIDÉO)

Ce même observateur explique que toute la soirée s’est déroulée sans problème. Les fouilles étaient assurées à l’entrée. Mais une fois les lumières rallumées, vers 3h du matin, un homme avec un plâtre au bras est venu sur la terrasse, a sorti l’arme et à tirer avant de partir.

La police de Braine-l’Alleud est arrivée juste après les faits. Pour l’instant, elle laisse l’instruction suivre son cours. Même son de cloche pour le parquet et le bourgmestre Vincent Scourneau (MR).

Clos Lamartine un espace à risque ?

Vendredi dernier, nous vous présentions les statistiques de police de Braine-l’Alleud. Durant l’échange avec le bourgmestre Vincent Scourneau et le chef de corps, Stéphane Vanhaeren, la question du Clos Lamartine a été évoquée. En effet, les autorités remarquent une hausse des violences physiques en dehors de l’espace familiale. Ce quartier connu pour son activité nocturne en serait la cause. Le bourgmestre et le commissaire expliquaient alors que pour chaque soirée dans le pôle festif, les effectifs de police de nuit étaient doublés. Pour autant, le bourgmestre avoue ne pas regretter l’attractivité du Clos Lamartine. Vincent Scourneau et le commissaire Vanhaeren déclaraient également entretenir une bonne relation avec le gestionnaire des lieux : “Les contacts sont réguliers et constructifs”.

Pour en revenir à l’incident, l’exploitant de la boîte de nuit ne serait pas particulièrement favorable à laisser son établissement aux mains d’organisateurs externes pour justement éviter les problèmes comme celui de ce dimanche soir, nous informe une source anonyme. L’évènement d’hier pourrait donc avoir des conséquences sur les futures ouvertures en fin de week-end.