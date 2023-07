La croisade d’un conducteur de train : "On veut jouer avec moi ? D’accord. Mais j’irai jusqu’au bout"

Il a reçu de Sophie Dutordoir, l’administratrice déléguée de la SNCB, la médaille décernée à ceux qui comptent 25 ans de présence au sein de l’institution. Il n’aura pas celle frappée en l’honneur des cheminots "quinquagénaires". Le 1er septembre 2020, il est mis à la porte.

Il le sentait venir en quelque sorte, car on n’arrêtait pas de lui mettre des bâtons dans les roues depuis qu’il avait eu l’audace de pester contre les conditions dans lesquelles étaient octroyés les certificats de bilinguisme au sein de la SNCB.

A ce sujet, il a eu de multiples entretiens avec sa hiérarchie de 2017 à 2020. Ses interlocuteurs voyaient son dictaphone ouvert… ou pas. "Après l’accident de Pécrot (NDLR: qui, le 27 mars 2001, fit 8 morts et 12 blessés), la législation en matière de communication a été revue au plan européen. Il y avait obligation de parler les langues du réseau sur lequel on se trouvait. En Belgique, par exemple, pour “router” en Wallonie, il faut parler français. Et néerlandais pour “router” en Flandre. Une formation fut prévue, trois jours pour les anciens, dix pour les nouveaux. On recevait par e-mail 10 questions accompagnées des réponses. Il ne fallait même pas les étudier toutes. Une seule suffisait. Le jour de l’examen en effet, on choisissait la question que l’on avait potassée. Tout le monde réussissait !"

Tout le monde ? Pas tout à fait. En effet, Pierre Besure décida de partir en croisade contre cette manière de procéder. Il n’acceptait pas la responsabilité de recevoir un diplôme en seconde langue sans en avoir la connaissance.

"On veut jouer avec moi ? D’accord. Mais j’irai jusqu’au bout"

Il se présenta à l’examen sans avoir examiné les questionnaires et il le rata à trois reprises. À Namur, son supérieur hiérarchique s’inquiète, s’énerve, menace, prend des mesures. On ira jusqu’à l’accuser d’avoir saboté un train.

L’homme s’entête. "On veut jouer avec moi ? D’accord. On va jouer. Mais j’irai jusqu’au bout." Il prend la plume, écrit à Sophie Dutordoir, au ministre Belot, à des députés européens, au Palais royal. Il a été filmé chez lui de même qu’un conducteur de train délégué syndical CSC. "Nous avons fait le premier titre du JT de RTL."

Le 6 août 2019, il est à bout. Il fait la ligne Bruxelles-Ottignies. Il arrête son train vers 8 h en gare d’Hoeilaart et explique aux voyageurs la situation qu’il vit au travail: "Je ne suis plus à même de conduire en toute sécurité."

Il se déclare malade. Pour avoir parlé aux voyageurs, il sera mis à pied pendant une semaine. Il devra se rendre au centre médical de Namur où il rencontrera un médecin qui lui dira: "Je suis obligé de vous déclarer inapte à la conduite pour deux mois."

Jusqu’au 14 novembre, il sera affecté aux services de déménagement et de paquetage avant de s’occuper des personnes à mobilité réduite. Il apprendra aussi à cuire des moules…

"S’il faut tuer quelqu’un, je le ferai"

Le 15 novembre 2019, il passe enfin devant la commission d’appel où il est reconnu apte à la conduite. À sa surprise, le 18 novembre suivant, son chef de district lui dit de ne plus se rendre dans les établissements de la SNCB et d’assurer ses prestations chez lui, en dispense de service.

Le 10 octobre 2020, il est convoqué au centre médical de Namur. Le médecin lui remet un document attestant qu’il est "définitivement inapte à toute fonction". Il conclut l’entretien en ces termes: "Vous serez pensionné le 1er septembre 2020."

Pierre Besure le prend mal. Le Covid n’a pas eu raison de lui. "Je réattaque. J’écris au ministre des Pensions, au Premier ministre, aux députés européens. Je leur demande ce qu’il faut faire en Belgique pour se faire entendre." Ses lettres se terminent par une menace non déguisée: "S’il faut tuer quelqu’un, dites-moi qui, je le ferai."

La réaction arrive sous la forme de l’agent de quartier qui l’avise d’un dépôt de plainte pour menace de mort.

Notre homme poursuit sa mission. "Je vais à la banque pour vider mes comptes. Comme si j’allais partir en cavale après avoir tué quelqu’un. Trois copains sûrs sont au courant. Je leur ai remis une clef USB."

Sa copine écrit une lettre à la police qui décide d’intervenir. Sept policiers arrivent à son domicile. Ils l’amènent au commissariat où il refuse de répondre à leurs questions. Coup de fil à un juge d’instruction. Une équipe s’en va fouiller l’habitation. "Vous ne trouverez rien que mon dossier SNCB et mes recherches sur les abeilles."

Une nuit au cachot avant le transfert au palais de justice de Nivelles. Longue audition avec une magistrate qui comprend la situation. Pas question pour elle d’envoyer son interlocuteur au trou.

Lorsqu’il quitte le cabinet, il sait à qui s’adresser. L’interlocuteur qui peut le sauver, c’est l’auditeur du travail. Il ira le trouver, déposera son dossier, exposera toutes les démarches effectuées et toutes les avanies subies. Sa conviction sera partagée par l’auditorat du travail.

Nos efforts pour contacter l’avocat de HR Rail sont restés vains.

Rendez-vous le 4 juin 2024 au tribunal correctionnel de Nivelles

Auparavant, il n’était pas possible de citer en justice une institution de droit public. La loi du 1er juillet 2017 a changé la donne.

Voilà pourquoi le tribunal correctionnel de Nivelles examinera le 4 juin 2024 un dossier assez inhabituel où une "grosse machine", en l’occurrence la SNCB, se retrouvera sur le banc des accusés sous la prévention de harcèlement moral suite à l’obstination d’un "lanceur d’alerte", en l’occurrence Pierre Besure, qui a convaincu l’auditorat du travail de la pertinence de ses accusations envers son ancien employeur.

Comment en est-on arrivé là ? En premier lieu parce que le conseiller en prévention de l’entreprise ferroviaire belge n’est pas parvenu à régler le problème en interne. Le SSICF (Service de sécurité et d’interopérabilité des chemins de fer), Pierre Besure en est convaincu, a couvert le dossier ou a fermé les yeux.

En second lieu, parce que la tentative de médiation proposée par la maison de justice du Brabant wallon a échoué. Impossible de trouver un accord, en l’occurrence financier semble-t-il, entre les deux parties.

Bref, il ne restait à l’auditorat du travail qu’à demander à la justice de se prononcer. Rendez-vous est donc pris dans le prétoire où le linge sale se lavera en public.