Les parents d'écoliers priés de couper le moteur : "On leur dit qu’ils risquent une amende de 58 euros"

Une mauvaise habitude qui provoque des nuisances sonores, mais surtout envoie des gaz d’échappement dans les alentours alors que c’est complètement inutile. "Pas gêné, avec ton moteur allumé ?", interpelle le dépliant réalisé par les enfants.

Et pour concrétiser cette action, ce sont les élèves qui distribueront le document aux automobilistes, à la sortie de chaque école. Ce mardi à la fin des cours, c’est à Bornival que deux jeunes conseillers, Marius et Diego, tendaient le dépliant aux conducteurs ou le déposaient sur les pare-brise, aidés de leur copain Thomas. La police locale était aussi présente pour appuyer l’action.

La police est d’ailleurs passée au préalable dans les classes et a notamment signalé qu’un article du code de la route rejoint les préoccupations environnementales des enfants: l’article 8.6 indique que "les conducteurs doivent veiller à ne pas laisser tourner le moteur en marche au point mort, sauf en cas de nécessité".

Et comme le précisait mardi à Bornival la chargée de projet "Jeunes" à la Ville, Virginie Lecouturier, la question a été posée par les enfants aux policiers: laisser tourner le moteur pour que le chauffage continue à fonctionner et ainsi avoir bien chaud dans l’habitacle de la voiture n’est pas considéré comme un cas de nécessité…

"On dit aux conducteurs qu’ils risquent une amende de 58 €, c’est aussi précisé dans le dépliant qu’on distribue, explique Marius. Couper le moteur, ça permet aussi d’économiser du carburant. Moi, je trouve très désagréable de passer devant une voiture qui est arrêtée mais qui émet des gaz d’échappement. On en a parlé au conseil communal des enfants, et ce projet pour sensibiliser les conducteurs devant les écoles a été voté."

Après Bornival ce mardi, l’action se poursuivra jeudi à la Maillebotte. D’autres établissements nivellois seront concernés à la rentrée.