Stéphanie tombe amoureuse d'un entrepreneur qui la manipule et l'escroque : "Je ne pensais pas qu’il irait si loin"

Rapidement, Stéphanie s’attache à cet homme autoentrepreneur dont “les parents sont arrivés en Belgique n’emportant qu’une valise”. Stéphanie finit par s’éprendre de Mario. Elle finit même par sacrifier son mariage.

Au début, tout se passe bien, le nouveau couple s’aime et Mario s’intègre dans le cercle intime de Stéphanie, même si ses parents ont des réticences. Stéphanie est amoureuse, charmée par ses paroles, sa douceur… avant qu’il ne change du tout au tout. Devenant jaloux, froid, il la dévalorise et la critique sans cesse. Stéphanie finit par perdre confiance en elle et Mario l’isole de ses proches.

"Il faisait n’importe quoi avec l’argent de la société"

Un jour, Mario demande une grosse somme d’argent à Stéphanie : “il devait passer un acte dans les prochains jours, mais en attendant, il devait une grosse somme d’argent. Et tout était calculé car il savait que je vendais ma maison à ce moment-là”. Stéphanie parle même des arrangements de Mario avec la mafia et, même si elle avait déjà des doutes, elle finit par se laisser convaincre et lui prête l’argent. Méfiante, elle lui fait signer une reconnaissance de dettes… Plus tard, elle apprendra que ça ne vaut juridiquement rien pour un couple. De son côté, Mario lui rend l’argent petit à petit. Une manière pour lui de garder son emprise.

©Layam Robert

Dans le même temps, Stéphanie crée une société d’immobilier et d’évènementiel pour Mario. Mais elle déchante vite : “après un mois, je me rendais compte qu’il faisait n’importe quoi avec l’argent de la société. Il le dépensait constamment et me demandait de lui en prêter à chaque fois. Il me le réclamait tout en me rabaissant et insinuant que je ne faisais rien pour lui et pour le couple”.

Fatiguée et épuisée, Stéphanie finit par rompre avec Mario après une brève tentative de celui-ci de la garder sous son emprise. Peu de temps après, elle démissionne du poste de gestionnaire de l’entreprise et la mère de Mario prend les rênes. Stéphanie pense alors ne plus rien avoir à faire avec cette société. Mais sans s’en rendre compte, plus elle demande le retour de son prêt, plus ils vident le compte : “je ne pensais pas qu’il irait si loin en négatif.” Et finalement, c’est chez elle que les banques et huissiers viennent. Même si elle a quitté la gestion de l’entreprise, pour la loi, elle est toujours redevable trois ans après.

À lire aussi

Fausses montres de marque, villa en Italie, voiture de luxe, etc.

Une fois la relation passée, elle découvre toute une série de choses avec son avocate : fausses montres, voitures de luxe, villas en Italie, etc. “Tout est fait pour paraître riche alors qu’il n’en est rien”. Stéphanie croyait que Mario possédait une maison à Waterloo. Elle y a vécu quelques mois avec lui. Elle tombe des nues quand la vraie propriétaire de la maison l’appelle pour réclamer les près de 10.000 euros que Mario lui doit. Mario a également souscrit une assurance contre les vols pour cette maison en imitant la signature de Stéphanie.

À force de recherches avec son avocate, Stéphanie a même pu avoir accès à une liste des créanciers de Mario : “Il y avait presque quatre pages de personnes à qui il doit de l’argent. Mais des grosses sommes, 50.000, 80.000 euros… ! “

Faux en signature, abus de confiance, escroquerie, harcèlement et violences psychologiques, etc. la liste des actes reprochés à Mario ne s’arrête pas là. Selon Stéphanie, il serait impliqué dans divers trafics comme les montres de luxe. En dehors des faits justiciables, il a aussi maintenu une relation avec son ex-compagne, mère de son enfant, tout en étant avec Stéphanie.

Trois ans qu’elle attend la justice

Et malgré tout ce qui lui est reproché, Mario est libre. Pour l’instant, il serait en burn-out mais Stéphanie en doute. Sous la mutuelle, il est également considéré comme insolvable. Stéphanie a aussi appris qu’il avait créé de nombreuses sociétés auparavant. Mario ne peut donc plus en créer, d’où l’arrangement avec un tiers. Et il en va de même pour la souscription à certaines assurances.

Stéphanie peut donc attendre pour récupérer son argent. Cela fait trois ans qu’elle a fait appel à la justice. Mais les choses n’avancent pas malgré les plaintes pour faux en signatures et le trafic, présumé, de montres : “la police de Waterloo m’a dit qu’il fallait attendre que Nivelles (le tribunal du Brabant wallon, NdLR) prenne les choses en main. Mais les plaintes, qu’elles soient à Waterloo, à Charleroi, etc., tant qu’un juge ne demande pas une instruction, elles restent dans les commissariats”.

guillement Un huissier m'a dit : "si vous êtes honnête et salariée, on va venir saisir chez vous en premier".

Stéphanie dénonce également la “lenteur et la négligence des institutions” car une banque, prioritaire pour la saisie d’une des dettes de Mario, ou les huissiers, auraient égaré un document. Ce document étant important pour Stéphanie, elle a perdu 8 mois. Et pendant ces 8 mois, elle doit encore payer les intérêts. Plus ironique, les huissiers sont déjà passés plusieurs fois chez elles alors que la justice fait son travail : “un huissier m’a dit : si vous êtes honnête et salariée, on va venir saisir chez vous en premier”.

Aujourd’hui, Stéphanie a refait sa vie mais voudrait pouvoir effectuer le deuil de cette situation. Même si elle avance, est bien entourée et a renoué avec les siens, la plaie est toujours vive. Plus le temps passe, moins elle est sûre de récupérer un jour, ne fût-ce qu’en partie, l’argent qu’on lui a escroqué. Elle souhaite avant tout que justice soit faite et aussi prévenir les potentielles futures autres victimes.