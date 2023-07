Six vaches tuées à Genappe par des déchets verts jetés par-dessus la clôture : “Elles sont mortes empoisonnées à cause de la présence d’ifs”

Damien Vermeiren. ©DR

“Nous avons retrouvé Augustine et ses cinq autres copines mortes empoisonnées à cause de la présence d’ifs dans les déchets verts jetés par-dessus la clôture”, nous explique Damien. “L’if est un arbuste mortel pour les animaux, les ruminants, les chevaux notamment, et l’humain. Je ne suis pas le premier éleveur à déplorer de telles pertes. Les propriétés voisines, prairies, champs, bois de votre jardin ne sont pas des dépotoirs. Même l’herbe de votre tonte est dangereuse pour les ruminants. Excès d’azote, plastique, excréments…”

Six vaches tuées à Bousval (Genappe) à cause de déchets verts, des branches d'if notamment, jetés par-dessus la clôture. ©DR

À ce stade, l’agriculteur vise plus à sensibiliser qu’à incriminer. “C’est facile de mettre ses déchets à côté de son jardin. On se dit que juste derrière la clôture, ça ne fait rien. Les abords des clôtures sont toujours un peu moins bien entretenus. Mais une simple branche suffit. À peine 200 grammes peuvent suffire à tuer un animal. Le poison est fulgurant.”

Damien poursuit son plaidoyer. “Vous voulez une agriculture bio, respectable de la nature, un bien-être animal. Cela commence déjà dans votre jardin ! L’agriculteur n’est pas le seul à y contribuer. C’est le travail de tout citoyen. Notre métier est plus qu’un métier mais une vocation, une passion, des valeurs, l’amour des animaux, de la terre, de la nature. Aujourd’hui, nous sommes accablés par la perte sentimentale de nos six vaches. Oui, elles sont un outil de travail. Mais nous les avons vues naître, grandir. Il y a des sentiments humains qui se créent.”