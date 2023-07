”Ça pétait comme un feu d’artifice”: Chaumont-Gistoux choquée après le violent incendie du Delhaize (PHOTOS + VIDÉOS)

C’est la tristesse et la surprise générale pour les habitants de Chaumont-Gistoux. Dans la nuit de mercredi 26 et jeudi 27 juillet, vers 3 h 30, au Business Village, le bâtiment comprenant l’AD Delhaize, le Dandy Bar, plusieurs petits commerces et habitations, a été détruit par un violent incendie : “Le feu s’est propagé très vite et s’est quasi généralisé à l’ensemble du bâtiment” informe le colonel Philippe Vos de Wael, de la zone de secours du Brabant wallon et chef de l’opération.