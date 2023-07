La piste criminelle envisagée pour l’incendie du Business Village (AD Delhaize) de Chaumont-Gistoux

Sur les réseaux sociaux, plusieurs rumeurs circulaient sur les causes de l’incendie du complexe Business Village à Chaumont-Gistoux survenu entre la nuit du mercredi 26 et du jeudi 27 juillet vers 3 h 30. D’après les services de secours, le feu se serait propagé très rapidement à presque la totalité du bâtiment. Selon les riverains, non confirmé par les autorités, deux hommes se seraient introduits dans la nuit à l’intérieur du Dandy Bar d’où serait parti l’incendie. Contacté à ce sujet, le bourgmestre faisant fonction Luc Mertens a rappelé qu’il était trop tôt pour déterminer les origines : “le parquet va venir et la police a relevé tous les éléments nécessaires à une enquête”.