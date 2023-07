Incendie de Chaumont-Gistoux: pompiers et enquêteurs continuent les investigations

Plusieurs pompiers, policiers des services judiciaires et experts ont travaillé samedi sur les lieux de l'important incendie qui a ravagé, dans la nuit de mercredi à jeudi, les bâtiments en bois où étaient installés le magasin AD Delhaize, les locaux administratifs des établissements Hoslet et du constructeur T.Palm, ainsi que les installations du Fitness Village et d'un centre de beauté.