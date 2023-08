Météo en Belgique : des trombes d’eau et des caves inondées en Brabant wallon ce vendredi

Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne: "Nous sommes en période de récoltes du blé et j'ai dû envoyer une équipe d'ouvriers dans les villages afin qu'ils débouchent les avaloirs remplis de résidus de paille. Certains endroits sont plus touchés que d'autres, comme la chaussée de Hannut, mais le ciel devrait s'éclaircir en cours de journée".

Le capitaine des pompiers Daniel Demeester a dû, lui aussi, intervenir avec son équipe. "En priorité à Ottignies, dit-il, jusque vers 9h, puis dans l'est de la province, car nous avions également des demandes d'interventions sur Hélécine, Jodoigne et Orp-Jauche. La plupart du temps, c'est pour des caves inondées, mais aussi pour des arbres qui se sont couchés sur des habitations en cours d'orage."

D’importantes inondations ont aussi été constatées vendredi matin à hauteur du ring sud de Nivelles et un véhicule d’intervention a été noyé, a-t-on appris auprès de la police locale.

Les pompiers de la zone de secours du Brabant wallon sont débordés en raison de nombreuses missions à assurer après les intempéries survenues vendredi matin sur leur territoire d’intervention.

À lire aussi

La foudre s’est abattue sur le parking du commissariat central de Nivelles, empêchant le personnel d’y travailler.

En raison d’inondations, une portion du ring sud de Nivelles (R24) a été fermée à la circulation entre le rond-point de Fontaine-l’Évêque et le commissariat de police. Un véhicule de police a été noyé par la montée des eaux.

L’étang du parc de la Dodaine est sorti de son lit.

Plusieurs voiries sont inondées au niveau de la rue Longue Bouteille, du faubourg de Charleroi et du quartier de la Dodaine.

Depuis 10h00, le trafic ferroviaire est également interrompu entre Luttre et Nivelles, sur la ligne Charleroi-Bruxelles. Les voies sont inondées et l’eau a provoqué des dérangements au système de signalisation. Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel n’est pas encore en mesure de donner des prévisions sur le rétablissement de la circulation.

Sur le contournement de Nivelles, la situation était compliquée:

Le SPW alerte sur de possibles ruissellements:

"Concernant le risque de ruissellement : le caractère ondulant et instable de la perturbation fait que la position exacte des cellules orageuses et la valeur des cumuls attendus sont difficiles à prévoir. Localement, dans les zones les plus sensibles (zones imperméabilisées, le long des axes de concentration de ruissellement et les petits cours d eau), et sous les cellules les plus actives, il est possible que dégâts des eaux par ruissellement et/ou une saturation du réseau d égouttage se produisent. Concernant le risque d inondation par débordement de cours d eau de taille plus importante : il n y a pas de risque au vu des niveaux bas actuels et du caractère local des précipitations annoncées."