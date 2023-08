Brabant wallon: "Les propriétaires de panneaux photovoltaïques ne peuvent pas pleinement profiter de leur investissement"

Les communes du Brabant wallon sont de plus en plus touchées par les décrochages d’onduleurs, particulièrement durant les mois ensoleillés, comme ce fut le cas au début de l’été pour les communes de Braine-le-Château et Ittre, mais elles sont loin d’être les seules.

Dans sa réponse, le ministre Henry a souligné l’urgence de résoudre ce problème en collaborant étroitement avec les gestionnaires de réseau de distribution (GRD, par exemple, ORES pour plus de 75% des communes wallonnes). Plusieurs solutions ont été envisagées, comme la modification des plots, la réduction de la tension de départ et l’équilibrage entre phases, afin de répondre aux cas spécifiques.

De plus, le ministre mentionne avoir sollicité une proposition d’arrêté à la CWaPE, pour qu’une indemnité soit payée au prosumer par le GRD en cas de décrochages non résolus rapidement, encourageant ainsi les GRD à intervenir efficacement.

Quant à l’utilisation des batteries domestiques, le ministre indique qu’il n’est pas favorable à l’instauration d’une prime spécifique les concernant: "Les batteries ne sont pas une solution miracle et, le plus souvent, n’empêcheront pas les décrochages." Et de rappeler qu’il a mis en place des primes "domotique" pour automatiser le déplacement des charges électriques vers les périodes d’abondance d’électricité. "Dans cette dynamique, les batteries domestiques peuvent avoir un rôle à jouer, de façon rentable, même sans primes."

"En réalité, le décrochage des onduleurs permet d’éviter les surtensions sur le réseau, qui affecteraient la qualité de l’électricité fournie, rappelle le ministre wallon. Mais ce n’est pas au citoyen à assurer la stabilité du réseau à ses dépens. C’est donc bien le rôle du GRD d’adapter son réseau pour répondre aux besoins, comme écrit dans le décret électricité. C’est donc bien la responsabilité du GRD, pas la mienne, d’éviter les décrochages."