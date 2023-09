Lasne, commune de Belgique avec le plus de voitures par ménage : voici les détails pour les autres localités du BW (INFOGRAPHIE)

Dans la province du Brabant Wallon, 18,6 % des ménages n’avaient pas de véhicules en 2022, 46 % en avaient un seul, 26,5 % en avaient deux et près de 9 % davantage.

Davantage de véhicules dans les zones rurales

Comme toujours, les moyennes cachent des réalités locales parfois très différentes. D’une localité à l’autre, le nombre de voitures peut en effet varier drastiquement.

Nombre de véhicules moyen au BW ©IPM Graphics

De toutes les communes de Belgique, Lasne est d’ailleurs celle avec le plus grand taux de motorisation : 1,69 voiture par ménage. Un taux en très légère augmentation. “La problématique est toujours la même”, commente la bourgmestre Laurence Rotthier (MR), qui évoque une mauvaise desserte de transport en commun dans l’entité, notamment en fin de journée et les week-ends. Autre facteur : le pouvoir d’achat de la population. “Des parents, qui ont les moyens et ne veulent plus sans cesse jouer au taxi, peuvent acheter un véhicule supplémentaire pour leurs enfants. Surtout au moment des études supérieures.”

Dans les 25 communes les plus motorisées du pays, outre Lasne, on retrouve six autres entités du Brabant wallon : Chaumont-Gistoux (1,56 voiture par ménage), Beauvechain (1,49), Grez-Doiceau (1,46), Incourt (1,46 également), Ittre (idem), et Ramillies (idem).

A contrario, le nombre de véhicules est plus faible dans les centres urbains de la Jeune Province : 1,16 voiture par ménage à Tubize, 1,04 à Nivelles, 1,27 à Braine-l’Alleud, 1,35 à Waterloo, 1,22 à Wavre, 0,97 dans la Cité universitaire. Des taux qui restent largement supérieurs à la moyenne bruxelloise (0,57 voiture par ménage).

Nombre de véhicules moyen à Bruxelles ©IPM Graphics

Plus de voitures si enfants

Si la possession de véhicule varie en fonction des localités, elle est également fortement liée à la configuration du ménage. À l’échelle wallonne, 45 % des personnes seules n’ont pas de véhicule.

En revanche, seuls 7,6 % des couples avec enfants n’ont pas de voiture. 33,6 % de ces foyers avec enfants ont un véhicule, 43,4 % en ont deux et 15 % encore davantage. Dans les familles wallonnes monoparentales en revanche, près de 30 % n’ont pas de véhicule.