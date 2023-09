La toiture d’un immeuble en feu sur la Grand-Place de Nivelles : le plan d’urgence a été déclenché

Incendie sur la Grand-Place de Nivelles. ©DR

Des contacts ont été pris avec l’institut du Sacré-Cœur, situé non loin de la Grand-Place et de l’incendie. Les élèves et le personnel de l’école sont invités à rester à l’intérieur des bâtiments. Il est également demandé aux habitants du quartier Saint-Jacques et de la rue des Saintes, de rester chez eux.

Il est demandé aux riverains de rester chez eux, portes et fenêtres closes et de couper les systèmes de ventilations afin d’éviter de respirer les fumées.

Le plan communal d’urgence a été déclenché ce lundi 18 septembre à 12 h 38. Un périmètre de sécurité a été installé. Le Comité de coordination communal prend en charge la situation d’urgence depuis le Centre de crise sous la direction du bourgmestre Pierre Huart.

Les services de secours et d’intervention ont procédé à l’évacuation des habitants. Ils ont été redirigés en lieu sûr. La circulation est évidemment interdite sur la Grand-Place et dans le bas de la chaussée de Mons. Les lignes TEC ont été redirigées pour contourner la Grand-Place.

