Un conducteur ivre se retrouve sur les rails de la gare de Waterloo

Quittant un établissement local de débit de boissons, le jeune conducteur et sa passagère ont repris par la rue de la Station, juste devant la gare, et ont poursuivi leur route en traversant une barrière avant d’arriver au quai et finir leur route sur les rails. La voiture est passée là où, il n’y a pas encore si longtemps, se tenait le passage souterrain de l’ancienne gare. Il y a plusieurs décennies, on pouvait également y trouver un passage à niveau.

Une fois arrivée sur place, la police a effectué à un test d’alcoolémie. Le jeune Enghiennois a été mesuré à 0,7 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, soit plus de trois fois le taux légal autorité (0,22 mg/L). La compagne du conducteur était aussi sous influence d’alcool. Dès l’arrivée des autorités policières, les deux jeunes se sont montrés violents et ont créé l’esclandre. La police waterlootoise a immédiatement privé les deux Enghiennois de liberté pour cause d’ivresse sur la voie publique.

Le véhicule a été retiré rapidement après les faits. Aucun impact sur le trafic ferroviaire n’a été constaté.