Perturbations à venir en octobre dans le Brabant wallon : un nouveau chantier va débuter sur la E411

Le chantier représente près de 2 millions d’euros, financé par la Sofico et réalisé en collaboration avec le SPW Mobilité et Infrastructures. La société Colas exécutera les travaux.

Vitesse limitée dans les deux sens

Ce chantier permettra de remplacer les couches supérieures du revêtement des voies d’arrêt d’urgence et de droite, entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange, uniquement en direction de Bruxelles, soit sur environ huit kilomètres.

À partir du lundi 25 septembre et ce jusqu’au 2 octobre, le chantier sera progressivement mis en place : aménagement des passages de police, réalisation de marquages provisoires et pose de la signalisation.

Le chantier démarrera réellement le 2 octobre et durera jusqu’à la fin du mois. Dans les deux sens, la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h. Vers Namur, trois voies seront maintenues mais déviées (en utilisant la bande d’arrêt d’urgence). Vers Bruxelles, pendant les heures de pointe du matin, de 6h à 9h, trois voies seront maintenues. En dehors de cette plage horaire, deux voies seront accessibles.

Deux échangeurs fermés ponctuellement

Vers Bruxelles, les échangeurs (accès et sortie) 8a “Louvain-la-Neuve” et 9 “Corroy-le-Grand” devront être fermés ponctuellement afin de procéder à l’asphaltage au niveau des bretelles d’accélération et de décélération. Deux fermetures d’une journée, pour chaque échangeur, seront nécessaires. Elles se dérouleront en dehors des heures de pointe du matin. Les dates de ces fermetures seront précisées ultérieurement en fonction de l’avancement du chantier et des aléas climatiques.

Notons que les deux échangeurs ne seront jamais fermés simultanément. L’échangeur 8 “Louvrange” ne sera quant à lui pas impacté : il restera accessible via la voie maintenue côté chantier.

Concernant le chantier de l’E411 entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond, la Sofico propose désormais une vidéo des images du chantier et aussi de la plateforme de recyclage et de production de matériaux sur l’aire d’Ostin.