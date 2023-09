André Antoine dit stop aux nouveaux projets éoliens à Perwez : "Nous ne voulons pas être encerclés"

Le point central de son argumentation, c’est la convention européenne du paysage de Florence, le premier instrument européen consacré à la gestion et à la protection des paysages, comme l’écrit le site Courantdair.

"La Belgique a adhéré à la convention et les prescriptions ont été converties dans les textes wallons afin de les rendre applicables", indique le Perwézien.

L’idée, en plus de vouloir protéger la biodiversité, c’est d’éviter le sentiment d’encerclement en interdisant la covisibilité. "Sauf que pour atteindre ses objectifs, le gouvernement wallon a autorisé l’installation d’éoliennes plus puissantes, donc plus hautes. C’est ce que nous avons dans les champs près de l’autoroute."

En 2000, lorsqu’il était bourgmestre de la localité, André Antoine avait autorisé la construction du premier parc éolien de Wallonie. "Nous avions soigneusement expliqué à la population l’importance des énergies renouvelables et il n’y avait pas eu de recours." Ce parc est en cours de "repowering". Les mâts sont actuellement remplacés. Ils sont désormais plus hauts et trois fois plus puissants. Ce qui génère une augmentation de la production d’électricité également trois fois plus importante. "Le côté négatif, c’est qu’elles se voient de plus loin. C’est un élément neuf dont il faut tenir compte pour le phénomène d’encerclement."

L’Engagé ajoute que ce 13 juillet 2023, les fonctionnaires délégué et technique ont refusé un projet de sept éoliennes du côté de Mons, en justifiant leur décision par ce phénomène d’encerclement.

"Malèves et Thorembais-les-Béguines particulièrement exposés"

Du coup, André Antoine estime qu’en matière d’éoliennes, Perwez en fait assez et qu’il n’est plus acceptable pour la population d’accueillir d’autres mâts. Un avis qui n’est peut-être pas partagé par la Région wallonne. "En 2013, le ministre Henry (Écolo) était venu sur le site d’Aisch (Namur, limitrophe de Perwez) et avait présenté son plan de secteur du vent. Il avait identifié des zones dans lesquelles le vent était important et donc propice à l’installation d’éoliennes. Dans ce plan, il avait pointé les villages de Malèves et Thorembais-les-Béguines. Cette carte avait été refusée par Rudy Demotte (PS) et moi-même. Elle n’avait pas été approuvée mais elle existe et les promoteurs s’en inspirent pour déposer un projet."

Cet été, un promoteur a d’ailleurs saisi les Communes de Walhain et Perwez pour instruire un dossier d’installation de cinq mâts, sur Orbais et Tourinnes-Saint-Lambert. Les riverains ont manifesté leur mécontentement et les deux collèges communaux ont remis un avis négatif. "Mais ce n’est qu’un avis. En plus du parc existant, il y aurait d’autres mâts plus au Nord de notre territoire. Ce qui génère donc ce sentiment d’encerclement."

Ce qui inquiète l’ancien bourgmestre, c’est que le gouvernement wallon a renégocié les distances des mâts par rapport aux aéroports. Malèves et Thorembais-les-Béguines sont concernés par cette mesure, vu la proximité avec la base aérienne de Beauvechain. "Vu le potentiel en matière de vent et la volonté du gouvernement de produire davantage d’énergie verte avec les éoliennes, ces villages sont particulièrement exposés."

"Il n’y a pas que les éoliennes pour les énergies renouvelables"

Voilà ce qui incite André Antoine à proposer au conseil communal de déclarer Perwez comme étant saturée en éoliennes. "Il y a d’autres techniques à exploiter pour produire de l’énergie verte : les panneaux photovoltaïques, la géothermie ou encore la biométhanisation. On ne ferme pas la porte au renouvelable, au contraire. Mais on indique notre préférence à d’autres techniques. Et nous souhaitons également réduire notre consommation en isolant davantage les bâtiments."

Dans cette thématique éolienne, les Communes sont souvent dépourvues. Elles ne remettent qu’un avis et c’est à la Région wallonne, via les fonctionnaires délégué et technique, d’octroyer ou non un permis. "Par contre, pour accéder aux parcs, les promoteurs ont souvent besoin d’ouvrir une voirie. Et là, le conseil communal est pleinement compétent. Nous ne voulons pas être encerclés par les éoliennes et nous pouvons fixer notre position, avec une solide base légale derrière nous."

André Antoine estime enfin que cette décision pourrait également être bénéfique pour les promoteurs, dans le sens où ils connaîtront à l’avance la position de la Commune et ne perdront pas leur temps et leur argent dans des démarches administratives.