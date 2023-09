Des archéologues et étudiants de l’UCLouvain tentent de percer les mystères des Minoens, à Sissi, en Crète

Cet été encore, elle a mené une campagne de fouilles sur le site de Sissi, au Nord-Est de l’île grecque, à quelque 45 kilomètres du plus célèbre palais minoen, celui de Knossos. Avec près de 100 personnes qui y participent, c’est une des plus importantes campagnes de fouilles belges à l’étranger.

À Sissi, se trouve "un bâtiment à cour centrale", comme le dit le professeur Driessen. Ce dernier préfère ne pas parler de palais - seuls six ont été découverts en Crète - car toutes les fonctions ne s’y retrouvent pas et que ce terme est un peu trop lié au lexique royal. "Les relations entre les palais constituent toujours un grand point d’interrogation en Crète. À Sissi, on trouve beaucoup d’indications d’une fonction rituelle, notamment des plateformes pour des sacrifices ou des figurines utilisées lors de cérémonies. Mais il n’y a pas de grands magasins de stockage pour les vases, comme à Knossos ou dans d’autres palais. À Sissi, il n’y a aucune trace de production non plus, que ce soit de vases, de céramiques ou de bijoux, par exemple. Ni de signes d’administration, comme des tablettes", raconte l’archéologue.

Quelle était la place de Sissi dans la société minoenne ?

Le site a été abandonné après l’éruption de Santorin, vers 1 530 avant notre ère, dont des cendres ont d’ailleurs été retrouvées à Sissi. "Celle-ci a provoqué une grande crise dans la société minoenne et le bâtiment a été abandonné."

Deux archéologues sur le site de Sissi. ©The Sissi Archaeological Project

Cet été, des sondages ont été réalisés dans la cour centrale et ont montré que quatre cours s’y sont succédé. "La cour de Sissi mesure 30 mètres de long. Celle de Knossos, 50 mètres, signe tout de même de l’importance du bâtiment que nous fouillons. Mais ce qui est étrange, c’est qu’à 3 kilomètres à peine de Sissi, il y a un grand palais, celui de Malia. Les relations entre les deux sites ne sont pas encore claires."

Fouille d’un village prépalatial très bien conservé

Lors de la dernière campagne, les archéologues se sont aussi attelés du côté de la colline de Sissi où se trouve un village remontant à 2 600 ans avant Jésus-Christ, début de l’Âge du Bronze ancien. Ce village prépalatial semble marquer la première occupation permanente de cette colline.

"Cette période est encore très mal illustrée en Crète car souvent les bâtiments de cette époque se trouvent sous des bâtiments plus récents. À Sissi, l’avantage c’est que les bâtiments ont été abandonnés, remplis de terre et qu’on n’y a plus touché après. Nous avons donc retrouvé des vestiges bien conservés, y compris des vases et des outils."

Et Jan Driessen de continuer : "Des constructions ont été réalisées juste à côté. On constate que la qualité des céramiques devient supérieure, on a aussi retrouvé un peu d’or. Il s’est donc passé quelque chose car tout à coup, la société a commencé à se développer. Et vers 2 000 avant Jésus-Christ une partie d’un des bâtiments fut monumentalisée pour devenir ce bâtiment à cour centrale."

Qui est la dame de Sissi ?

En 2019, en fin de campagne, l’équipe de l’UCLouvain avait mis au jour une sépulture intacte d’une femme vivant il y a quelque 3 500 ans. Elle contenait même des objets, dont un collier de perles d’or et un miroir en bronze. La défunte devait donc jouir d’un statut particulier. Certains l’ont dès lors vite surnommé l’impératrice de Sissi. Jan Driessen parle, lui, de la dame de Sissi.

La tombe de "la dame de Sissi" a été découverte en 2019. ©The Sissi Archaeological Project

"L’analyse ADN de la dépouille est en cours dans un laboratoire en Allemagne. D’après les relevés anthropologiques, elle avait plus ou moins 28 ans au moment de sa mort. Pour le reste, il y a beaucoup d’inconnues. Était-elle de l’île ou était-ce une Mycénienne ? La façon dont elle a été enterrée, une tombe individuelle et avec divers objets, est en effet typique des tombes de la Grèce continentale."

Les archéologues belges étudient le site depuis 2007, avec l’autorisation du ministère grec de la Culture qui délivre les permis. Après une première (2007-2011) et une deuxième campagne (2015-2019), la troisième a débuté en 2022 et durera jusqu’en 2026. Mais comme des sources de financement importantes se sont taries, un appel aux dons a été lancé ( www.sarpedon.be).

Mais ça, c’est une autre histoire

Et si la société minoenne, dont l’écriture n’a pas encore été déchiffrée, a encore beaucoup à nous révéler, le professeur Driessen nous glisse aussi qu’il travaille, en collaboration avec l’université de Gand, sur le site de Pyla-Kokkinokremo, à Chypre. Des vestiges, remontant à 1 200 avant Jésus-Christ, y ont été découverts. "D’après les sources égyptiennes de cette époque, l’Égypte était alors attaquée par des “Peuples de la mer”.