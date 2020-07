Au mois de juin dernier, Lasne avait opté pour une relance économique via un système de chèques destiné à la consommation locale. Un mois après leur mise en service, le premier bilan semble positif. Même si les effets de ces "chèques-cadeaux" ne sont pas forcément homogènes. "On n’a pas les chiffres actuels, mais rien que pour la première semaine, 10 000 euros ont été dépensés", se satisfait Cédric Gillis, l’échevin du Commerce à Lasne.

Des ventes plus importantes

Un beau démarrage qui semble se traduire positivement dans les commerces concernés. "Au cours des 15 derniers jours, on a vendu pour 3 000 euros de chaussures, expliquent Nicolas et André Vandercam, des chaussures Godillot. Et on n’est pas certain qu’on en aurait vendu autant en temps normal." Même son de cloche du côté du "Pot De Vin", un nouveau caviste, qui a "ouvert ses portes"… en plein confinement. "Deux tiers des clients au moins arrivent avec leur chèque et sont contents de faire une petite affaire, explique Ivan Corbisier. On a ouvert il y a trois mois, ce système permet de nous faire connaître."

Pas d’effet concret

Mais cette réalité n’est pas forcément partagée par l’ensemble des commerçants. Si certains ne voient pas d’effet concret, d’autres éprouvent des difficultés. "C’est mort de chez mort au niveau clientèle, continue Murielle Verhasselt pour le tailleur Tri Vichy. On sent que les gens ont peur de faire du shopping, plus encore depuis les dernières mesures du CNS. On n’en est qu’à 40 % de chiffre d’affaires habituel pour le moment. Le système de chèques ne semble pas trop faire effet. En espérant que ça s’améliore."

Mis en place pour donner un coup de pouce aux commerces locaux les plus durement touchés, ces chèques consommation profitent évidemment aussi aux citoyens.Gérald Vanbellingen