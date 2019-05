À la fin du conseil communal de mercredi soir, Nadia El Abassi, conseillère du groupe Ensemble pour Villers (EpV), a interpellé le collège à propos d’une habitation située à proximité de la gare de Villers. Des barrières Nadar ont été disposées pour sécuriser les alentours de cette habitation qui ne semble plus très stable, mais elles sont là depuis un petit temps et rien ne bouge. Les piétons qui se rendent à la gare doivent passer sur la voirie, et certains s’inquiètent de la situation.

"On envoie au moins un mail par semaine pour tenter de régler ce dossier, mais c’est un véritable casse-tête", a répondu Emmanuel Burton, en avouant que la commune est pour l’instant assez dépourvue. Il y a quelques jours, des éléments de crépi sont encore tombés et le périmètre de sécurité a été élargi. Mais il est difficile de faire plus à ce stade.

Problème vieux de deux ans

En réalité, le propriétaire de l’immeuble est aujourd’hui décédé. Auparavant, il n’avait manifestement plus investi durant des années et le tout est dans un sale état. Après le décès, les héritiers ont décidé de refuser l’héritage. Logiquement, dans ce cas-là, l’immeuble revient au ministère des Finances.

La commune a pris contact avec le notaire qui a réglé la succession, et cette situation juridique est confirmée. Reste, sur le terrain, à faire bouger le ministère des Finances…

"Cela fait près de deux ans que ce problème se pose, confirme le bourgmestre villersois. Nous essayons que le ministère des Finances revende ce bien, pour qu’un nouveau propriétaire fasse les travaux adéquats. On écrit au moins une fois par semaine ! Démolir aux frais de la commune ? On n’a pas d’article budgétaire pour ça, puis on va envoyer la facture à qui ? Quand sera-t-elle payée ? C’est vraiment compliqué…"