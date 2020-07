La police de Wavre attire l'attention des Wavriens sur cette nouvelle pratique des voleurs.

Une nouvelle arnaque sévit actuellement en Brabant wallon et plus précisément du côté de Wavre. Et c'est la zone de police elle-même qui appelle à la vigilance face à ce nouveau type de vol par ruse.



Concrètement, la potentielle victime reçoit un appel sur son téléphone lui expliquant qu'elle a reçu un colis de la part de Bpost mais que celui-ci n'a pas pu être livré pour une raison x ou y. Bien évidemment, il s'agit d'un numéro inconnu. Pour permettre à la victime de récupérer son colis, l'opérateur l'invite à aller le récupérer dans un magasin voisin mais une fois sur place, la victime se rend vite compte qu'il n'y avait pas de colis. Il s'agit en effet d'une nouvelle ruse qui vise à faire sortir les habitants de leur maison pour s'assurer qu'elle soit vide et ensuite y commettre un cambriolage.



La zone de police de Wavre a connu quelques faits similaires récemment et c'est la raison pour laquelle elle souhaite attirer l'attention des Wavriens sur cette nouvelle technique. Une alerte qui a déjà porté ses fruits puisque lors du dernier cas recensé, quand les voleurs ont sonné à la porte de la maison pour s'assurer qu'il n'y avait personne, le frère de la victime se trouvait encore à l'intérieur et lorsqu'il a ouvert la porte, les candidats voleurs ont pris la poudre d'escampette.



Néanmoins, la vigilance est de rigueur.