La question fait débat depuis plusieurs jours : les citoyens doivent-ils porter un masque en sortant de chez eux ? Alors que les représentants des autorités fédérales assurent que ce n'est pas nécessaire, surtout en raison de la pénurie, des virologues soutiennent l'inverse.

Dans ce débat, la ville de Wavre a tranché, décidant d'"encourage vivement" les habitants "à porter un masque lors des sorties nécessaires et déplacements, là où un contact proche est créé entre les personnes".

Dans un communiqué, la bourgmestre Françoise Pigeolet (MR), l'échevin de la Santé Gilles Agosti (qui est aussi infirmier urgentiste) et le conseiller communal Vincent Hoang (cardiologue) signalent qu'en raison de la pénurie actuelle, "les masques de type chirurgical et de type FFP2 doivent être prioritairement réservés aux professionnels de la santé et aux personnes les plus exposées". Les autorités locales recommandent donc de confectionner des masques alternatifs et renvoient vers le tutoriel du SPF Santé publique.

Les trois représentants wavriens insistent "lourdement" sur le fait que "le port d’un masque n’est qu’une mesure additionnelle aux mesures gouvernementales portant sur le confinement, la distance physique, l’interdiction des déplacements non essentiels et les mesures d’hygiène, notamment le lavage régulier des mains".

Dans sa missive, la ville de Wavre précise encore "c omment mettre, utiliser et enlever un masque ?" :