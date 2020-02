Un mini festival de cinéma pour marquer la journée internationale des droits des femmes.

Depuis 2015, plusieurs initiatives sont prises à Nivelles pour marquer, chaque 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. On se rappelle notamment que certaines d’entre elles étaient mises publiquement à l’honneur par la Ville et le groupe Égalité des chances. Le concept commençant à s’épuiser, plusieurs associations se sont unies pour lancer une nouvelle initiative.

Il s’agit de Festiv’Elles, un festival de cinéma qui proposera des films sur le thème du statut des femmes, de l’égalité, de leurs droits et des luttes nécessaires pour les défendre.

"Je rêvais depuis longtemps de ce festival du film féminin, indique Céline Scokaert, pour Les Femmes prévoyantes socialistes. Comme il s’agit d’une première édition, nous n’avons que deux films mais ils montrent qu’il s’agit d’une thématique mondiale. Le but est que l’événement soit pérenne et qu’il se développe : quand nous aurons plus de temps pour le préparer, on ajoutera des films, on invitera les écoles…"

La première édition a en tout cas déjà le mérite de fédérer plusieurs associations de terrain : aux côtés des Femmes prévoyantes socialistes, on retrouve le Centre d’action laïque, la Maison Arc-en-Ciel, l’ONG Soroptimist International et Vie Féminine Brabant wallon.

Concrètement, le dimanche 8 mars à 16 h au Ciné4, le film Papicha sera projeté et suivi d’un débat animé par la journaliste Sophie Roussau. Après un verre de l’amitié, Woman, d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, sera proposé en avant-première.