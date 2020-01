Le permis d’urbanisme sollicité en juillet dernier par la SNCB vient d’être octroyé.

La date d’arrivée du RER à Nivelles est devenue un sujet de blague récurrent en terre aclote mais certaines choses avancent. Il y a quelques jours, le gouvernement wallon a délivré le permis d’urbanisme qu’avait demandé la SNCB en juillet 2019. Il s’agissait de construire un nouveau bâtiment "voyageurs" comprenant une salle d’attente, un accès au quai situé au-dessus du parking, une concession de type Horeca et un endroit spécifique pour parquer les vélos et les motos.

Le bâtiment pour les voyageurs est un peu la pièce manquante du réaménagement du plateau de la gare entamé il y a plusieurs années avec la suppression du passage à niveau, l’aménagement de la gare des bus et d’une voirie sous voie, ainsi que la construction du nouveau parking souterrain d’une capacité de 750 places.

Le bâtiment à construire sera plus proche de ce parking et du passage sous voie. Il devrait être plus confortable pour les voyageurs que la gare actuelle… ce qui n’est pas vraiment difficile. Les navetteurs y trouveront également un parking vélo sécurisé, et c’est important à l’heure où les pouvoirs publics incitent à une mobilité alternative. Autre apport notable du projet : un meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite.

"C’est une bonne nouvelle : quand les travaux de mise à quatre voies sur la ligne avaient été relancés, le ministre s’était engagé à avancer aussi pour les gares, et les engagements ont été respectés, affirme le bourgmestre Pierre Huart. Maintenant que le permis est octroyé, j’imagine que les entreprises vont être désignées."

Et la gare actuelle ? À la connaissance du bourgmestre Pierre Huart, aucune nouvelle affectation n’a encore été définie. "Mais c’est un bâtiment de caractère : nous voulons qu’il soit préservé, précise le maïeur aclot. Il pourrait soit continuer à servir à la SNCB, soit recevoir une nouvelle destination, pourquoi pas une mise à disposition des associations nivelloises…"