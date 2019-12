Cette mesure devrait apporter environ 3,2 millions d'euros de plus dans les caisses communales.

Figurant parmi les championnes de la fiscalité basse au niveau wallon, la Ville de Wavre a annoncé lundi qu'elle allait "ajuster" les taux du précompte immobilier (PRI) et du l'impôt sur les personnes physiques (IPP), lesquels n'avaient plus été modifiés depuis 2012. Le PRI passera en 2020 de 1.400 à 1.680 centimes additionnels, et l'IPP passera de 6 % à 6,8 %. Ces changements seront proposées au conseil communal de la semaine prochaine et seront accompagnés de mesures de maitrise des dépenses et de stabilisation du personnel de la Ville afin de préserver l'équilibre financier.

"Cet ajustement de la fiscalité doit nous permettre de faire face aux charges qui incombent de plus en plus aux communes, et d'assumer tous les services que nous nous sommes engagés à offrir aux Wavriens dans notre déclaration de politique communale. Nous avions promis de maintenir une fiscalité parmi les plus basses de Wallonie et avec cet ajustement qui a été calculé au plus juste, nous tenons parole. Même sans dépenses pharaoniques, maintenir la fiscalité au niveau d'il y a douze ans n'était plus tenable", indique la bourgmestre Françoise Pigeolet.

Les dotations croissantes au CPAS, à la zone de secours (que le Fédéral ne finance qu'à hauteur de 30% environ) ainsi que la cotisation de responsabilisation imposée aux communes par le niveau fédéral sont notamment invoquées. L'augmentation de la fiscalité locale que le collège communal wavrien qualifie de "mesurée" devrait apporter environ 3,2 millions d'euros de plus dans les caisses communales.

Le plan d'investissement Wavre2030 destiné à redéployer la ville et à l'embellir est maintenu mais 10% des investissements initialement prévus d'ici à 2024 sont reportés à la prochaine législature. Le projet de construction d'un bâtiment administratif à l'arrière de l'actuel hôtel de ville est ainsi postposé. Le collège a également décidé de stabiliser le volume de l'emploi au sein de l'administration communale, sans qu'il soit question de licenciements pour raisons économiques.

Actuellement, Wavre a également un des taux d'endettement les moins élevé parmi les communes wallonnes. Profitant des taux d'emprunt historiquement bas, le collège communal a décidé de recourir à l'emprunt pour financer 33 millions d'euros d'investissements programmé jusqu'en 2024. Les balises d'investissement imposées par la Région wallonne permettraient d'emprunter 42 millions d'euros durant la mandature.