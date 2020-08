Même si les commerces et l'horeca de la zone respecte les règles sanitaires, la météo particulièrement chaude amène sur place un nombe de visiteurs particulièrement élevé. Ce qui pose notamment des soucis de parking sauvage à l'extérieur, de file d'attente devant l'entrée où des personnes mécontentes ne respectent pas la distanciation sociale. A partir du mercredi 12 août, l'accès à la plage sera réservé aux habitants de Lasne, de La Hulpe et de Rixensart. La bourgmestre précise que l'exploitation de la plage en elle-même respecte les mesures imposées pour limiter le propagation du covid-19. Il n'est pas adéquat de fermer l'endroit, mais il fallait trouver une solution pour limiter la fréquentation. L'arrêté qui a été pris par la bourgmestre de Lasne l'a été après concertation avec le gouverneur du Brabant wallon et les services de l'Aviq.

"Il est décidé qu'à partir du 12 août, l'accès à la plage sera interdit à toute personne dont les cartes d'identité n'ont pas été délivrées dans les communes correspondant à la zone de police de la Mazerine - soit les communes de Lasne, La Hulpe et Rixensart, -ou qui n'y réside pas habituellement dès lors qu'elle y séjourne dans une résidence secondaire située dans l'une de ces trois communes. Toute personne souhaitant accèder à la plage devra apporter la preuve de son lieu de résidence ou de seconde résidence", précise un communiqué de la commune de Lasne.