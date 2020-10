La situation est chaque jour un peu plus préoccupante dans les hôpitaux du pays et particulièrement dans ceux du Brabant wallon. Il y a désormais 38 personnes hospitalisées à la clinique Saint-Pierre à Ottignies et à l’hôpital de Nivelles, dont sept aux soins intensifs, d’après les dernières statistiques de l’institut de santé publique Sciensano.

Vingt-deux patients sont actuellement hospitalisés à l’hôpital nivellois, soit deux fois plus que la semaine dernière.

(...)