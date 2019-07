Secrétaire provincial de DéFi mais aussi secrétaire de la section locale de Braine-l’Alleud depuis 2014, Kevin Charlier a envoyé cette semaine une lettre de démission: il travaille dans la capitale et a décidé de poursuivre à Bruxelles son engagement politique et associatif. Le courrier envoyé aux membres annonce cette décision et souligne l’expérience positive que retire le secrétaire de son passage dans les instances provinciales.

Mais lorsque Kevin Charlier demande aussi d’acter « avec effet immédiat » sa démission au sein de la section brainoise, le ton se fait beaucoup plus dur. La section est comparée à une « coquille vide », et il est aussi question d’un véritable « sabordage » de l’action du parti - qui compte un conseiller communal - au sein de la minorité.

