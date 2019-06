On le sait, les relations ne sont plus au beau fixe entre le propriétaire des parkings payants souterrains de Louvain-la-Neuve et la Ville. Et la taxe communale de 100 euros par an et par place de stationnement sur les parkings publics et payants instaurée en 2015, s’est chargée d’enterrer tout espoir de réconciliation. La preuve, les autorités communales n’ont pas été mises au courant par Mypark de son intention de vendre la gestion des quelque 3 900 places de parking souterrain, même si celui-ci n’avait aucune obligation de le faire.

