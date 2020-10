La réunion entre les gouverneurs et le centre interfédéral Covid 19 s'est terminé. Le Brabant wallon a déjà annoncé sa décision d'instaurer un couvre feu entre 1h et 6h du matin. "La province de Luxembourg souhaite elle aussi instaurer un tel confinement nocturne. En revanche, notre province (Namur), celles de Liège et de Hainaut ne s'inscriront pas dans cette même logique", nous indique Denis Mathen, gouverneur de la province de Namur. "Dans notre province, il n'y aura pas de mesures supplémentaires, mais bien un renforcement des contrôles de police pour faire respecter ce qui est en vigueur."

Une réunion a eu lieu ce matin entre le gouverneur du Brabant wallon Gilles Mathieu et ses bourgmestres. La demande de nouvelles mesures comme le couvre-feu partout dans la province était particulièrement forte en Brabant wallon, de par sa proximité avec Bruxelles. Pour des raisons de lisibilité et pour éviter un effet domino avec des personnes qui se rendent dans une zone verte si la leur est rouge, le souhait est que la mesure s’impose à tout le territoire de la province. La province du Luxembourg se situe, elle aussi, sur une ligne dure : prendre des mesures ciblées y serait compliqué, la province se caractérisant par un habitat dispersé et ne bénéficiant pas de centre universitaire.

Les provinces de Liège, Namur et de Hainaut étaient plus mitigées tout en ne rejettant pas a priori un arsenal de mesures plus ciblées (interdiction des fêtes étudiantes en kot etc) à destination des pôles universitaires de Namur, Liège, Mons ou encore Louvain-La-Neuve.

"Nous avons discuté avec les membres du centre de crise interfédéral. Tant ce centre que la Celeval n'ont pas préconisé de décision unanime", reprend le gouverneur de la province de Namur. Il y a en effet des éléments spécifiques en Brabant wallon et en province de Luxembourg. De mon côté, j'aurais une vidéoconférence avec mes bourgmestres ce mercredi et dès demain avec ceux de Namur et Gemboux, villes universitaires. Nous discuterons afin de savoir si ils estiment que le confinement est adapté à leurs spécificités ou non. Si tous y sont favorables, on pourra aussi mettre en place un confinement nocturne. "