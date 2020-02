Alors qu'il est actuellement en travaux, un incendie s'est déclaré ce mardi soir au château de Dongelberg.



Les pompiers de la zone de secours du Brabant wallon ont été appelés ce mardi à 20h20 pour un important incendie au Château de Dongelberg à Jodoigne. Deux auto-pompes de Wavre et de Jodoigne ont été déployées ainsi que trois citernes et deux auto-échelles. La toiture s'est totalement embrasée. Le château, actuellement en rénovation, est inoccupé. Il n'y aurait pas de blessé. Des éléments de la structure commencent à s'effondrer.

Le bourgmestre Jean-Luc Meurice annonce que la chaussée de Charleroi (N222) est fermée à la circulation. "Il y a trop de badauds sur place, la police intervient pour les faire partir. Nous avons donc pris des mesures pour que le site ne soit plus envahi par des personnes qui n'ont rien à y faire! Je lance un appel aux gens pour éviter de s'y rendre et à ceux qui y sont, de quitter les lieux."

A ce stade, les circonstances ne sont pas établies. "On sait juste qu'il y avait des travaux en cours. D'ailleurs, les engins de chantier empêchent les pompiers d'intervenir correctement car ils sont souvent placés à des endroits où les pompiers aimeraient avoir des accès plus faciles..."

La structure menace!

Jean-Luc Meurice ne cache pas ses craintes. "Le feu est violent. Il y a des risques d'effondrement de la structure. Les pompiers font le maximum pour intervenir mais les conditions sont loin d'être aisées. Une pénurie d'eau est possible durant la soirée sur le village."

© dr



Il y a un an, le château était en vente. L'annonce évoquait un monument historique qui se situe sur un terrain de 11 ha au calme dans un vaste parc paysager enclos de murs entre Louvain et Namur, à ± 3 kilomètres du centre de Jodoigne, et ± 40 kilomètres de Bruxelles. Prix demandé à l'époque : 950 000 €.

© véronique decraemer



© véronique decraemer



© véronique decraemer



Un château du XIVe siècle

Si l’histoire de ce château remonterait au XIVe siècle, c’est en 1835 qu’il devient celui qu’on connaît aujourd’hui, sous l’impulsion du baron Joseph-Louis Osy de Zegwaart qui achète le bien et le transforme. Dans un ouvrage paru en 2004, l’historien Joseph Tordoir nous apprend que le roi Albert Ier faillit acquérir le château au décès du propriétaire. Il n’en sera finalement rien et au cours de la Première Guerre mondiale, une colonie d’enfants "débiles" (terme qui désignait des enfants qui manquaient de forces physiques suite à une sous-alimentation ou à une grave maladie) s’installa dans le domaine de Dongelberg.

En 1919, la propriété est vendue à l’Œuvre nationale de l’enfance (ONE) et devient ainsi le home Henri Velge. L’intérieur du château est alors transformé pour le rendre plus fonctionnel, supprimant tout le décor prestigieux du château. Jusqu’à la fin des années 1970, les petits Jodoignois et leurs parents s’y rendaient pour les consultations de l’ONE.

Ensuite, l’endroit passe dans les mains de la Coopérative pour centres culturels, en vue de le louer à l’ASBL Campus, un groupe proche de l’Opus Dei. Si elle souhaite aujourd’hui revendre le château laissé à l’abandon, l’ASBL organise toujours des séminaires et propose des services hôteliers au sein d’un autre bâtiment du domaine.