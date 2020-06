La section primaire de l’établissement est concernée car une personne a fait une rechute de la maladie

L’information est tombée mercredi soir, le Collège Notre Dame de Basse-Wavre fermera sa section primaire dès ce jeudi. La raison ? Le Civid-19. Les parents d’élèves ont été avisés via un courrier indiquant cette mesure "car votre enfant a été en contact avec une personne qui a fait une rechute de la maladie COVID-19. Ce contact est considéré comme étroit, et donc à risque de transmission du virus. Cela ne signifie pas nécessairement que votre enfant a été contaminé ou sera malade, mais des mesures de précaution sont nécessaires pour suivre son état de santé et éviter la propagation du virus. En particulier, même si votre enfant n’est pas malade, il vous est demandé de garder votre enfant en quarantaine à la maison pendant 14 jours, à compter du 16 juin 2020. Il ne pourra donc pas fréquenter à nouveau l’école d’ici la prochaine rentrée scolaire."

Le courrier invite les parents à contrôler sa température deux fois par jour et d’appliquer des mesures d’hygiène strictes et maintenir autant que possible la distanciation physique.

"Si un membre de votre ménage appartient à un groupe à risque de développer une forme plus sévère en cas d’infection par le COVID-19, faites particulièrement attention, peut-on également lire. Si votre enfant développe de la fièvre ou d’autres plaintes d’infection virale aiguë ou une aggravation de symptômes respiratoires chroniques, appelez votre médecin par téléphone pour l’informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis."

Afin d’être certains que les parents disposent de l’information nécessaire, le Collège a pris soin de joindre au courrier un document élaboré par Sciensano (organisme fédéral de Santé Publique) reprenant ces conseils d’hygiène. "Toutefois, nous privilégions un contact par téléphone pour bien expliquer les mesures et répondre à vos questions. Vous pouvez nous joindre en téléphonant au 010/22.45.51." Le Collège rappelle être tenu au secret médical.