À l’image d’autres communes, La Hulpe a décidé de mettre en pratique des mesures de sécurité complémentaires à celles prescrites lors du dernier Conseil national de sécurité (CNS).

Dans la pratique, le port du masque deviendra obligatoire dans les rues commerçantes du centre, de la gare et de la Mazerine dès ce samedi (1er août). "Avec les soldes qui arrivent, les rues visées seront plus fréquentées, explique Christophe Dister, le bourgmestre. Il nous semblait donc logique de prendre des mesures pour garantir la sécurité de tous. Des affichages seront présents pour faire respecter cette nouvelle mesure et rappeler les gestes barrières."

La police effectuera également des contrôles de prévention. "Le but, c’est que les gens mettent le masque, pas de les sanctionner pour ne pas l’avoir mis. Des lieux sont plus sensibles, comme le site du château de La Hulpe, le centre sportif, etc. Il faut absolument sensibiliser les citoyens et leur faire comme une piqûre de rappel, parce qu’on observe - et ce n’est pas propre à La Hulpe - qu’avec le déconfinement, ces gestes ‘barrières’ ont quelque peu été oubliés. Alors qu’ils sont d’autant plus importants", continue le bourgmestre.

La braderie annulée

Dans la foulée de cette décision, la commune et le syndicat d’initiative ont dû se résoudre à annuler la traditionnelle braderie de septembre. Elle sera remplacée par une série d’autres initiatives qui auront lieu les 19 et 20 septembre, entre les Trois Colonnes et la place communale. "Les commerçants proposeront des promotions et le secteur Horeca pourra s’étendre sur l’espace public. Les forains seront également de la partie en comité restreint et un marché des producteurs locaux s’installera à hauteur de l’école communale. Il sera organisé avec le soutien de ‘Made in BW’. Toutes ces activités seront espacées entre elles afin de garantir la sécurité de tous", continue le bourgmestre.

Le dimanche, une brocante se tiendra également sur le parking du Delhaize. Enfin, signalons l’organisation d’une tombola qui se tiendra du 1er septembre au 31 décembre. Pour participer à la tombola, il suffit aux La Hulpois d’effectuer des achats au sein des commerces locaux. Chaque ticket de caisse donnant droit à des billets de tombola.