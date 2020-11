La triste nouvelle est tombée ce mercredi matin : Yves Vander Cruysen, premier échevin à Waterloo, est décédé du coronavirus. Après de longues semaines de combat contre le virus, l'échevin s'en est allé ce mardi soir, entouré de ses proches.

Yves Vander Cruysen était officier de l’État civil et échevin en charge de la Culture, du Protocole, de la Politique et de l'Animation des Aînés, ainsi que de l’Enseignement artistique communal et du Waterloo info. Plus ancien échevin, Yves était le plus ancien mandataire en fonction de Waterloo, élu échevin en 1991, il siégeait également au Conseil provincial depuis 1999. "Waterloo perd une personnalité incontournable, salue la commune de Waterloo dans un communiqué. Un échevin dévoué, infatigable, au service de sa passion, sa Commune. Il a fait briller Waterloo au-delà des frontières, à travers ses livres, ses chroniques et grâce aux nombreux événements dont il était le fondateur."

En tant qu'échevin de la Culture, il avait notamment créé le BelgoFestival, des séances de promotion du cinéma belge avec CinéWa ou encore le WaHFF (Waterloo Historical Film Festival). Il a aussi dynamisé le secteur du Tourisme, que ce soit au sein du Musée Wellington ou sur le Champ de Bataille de Waterloo. Il a œuvré à la revalorisation de ce site d'envergure et participé à l'organisation de plusieurs reconstitutions historiques, dont le Bicentenaire de la Bataille de Waterloo. "La disparition d'Yves laisse un grand vide, poursuit la commune. C’est bien plus qu’une personnalité politique qui nous a quittés aujourd’hui, c'est un citoyen passionné et engagé. Waterloo est en deuil."