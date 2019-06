Comment surveiller facilement l’état de santé du béton dans les ponts ou les tunnels ? Des chercheurs de l’ULB profitent des réparations du béton du plafond du tunnel Rogier actuellement opérées par Bruxelles Mobilité pour installer et tester un nouveau dispositif de monitoring. Cédric Dumoulin et Arnaud Deraemaeker, respectivement chercheur-entrepreneur et professeur au sein de l’École polytechnique de Bruxelles, développent depuis près de 8 ans un système novateur qui permet de réaliser le suivi de la qualité du béton en temps réel.

Les méthodes de suivi des structures actuellement utilisées sont en effet essentiellement basées sur une inspection visuelle à intervalles réguliers. Bruxelles Mobilité a mis en place en région bruxelloise un plan de maintenance des tunnels, ponts et viaducs qui prévoit de réaliser ces inspections chaque année.

Des résultats attendus pour début 2020

Ces inspections nécessitent cependant une fermeture complète ou partielle de l’ouvrage inspecté. La qualité de ces inspections dépend de l’expérience et du degré d’appréciation de l’opérateur en charge de l’auscultation mais aussi du temps, souvent réduit, qui lui a été octroyé pour la réaliser.

Ces aspects rendent dès lors les inspections très chères, avec un impact important sur la mobilité. "Pour Bruxelles Mobilité, améliorer la surveillance et le suivi de l’état de santé des structures en béton vieillissantes est essentiel pour renforcer la sécurité des usagers. Le nouveau système d’auscultation consiste en des mesures par ultrasons émis par les capteurs incorporés directement au cœur de la structure en béton. L’efficacité de ces capteurs ainsi que leur capacité à détecter des microfissures dès leur apparition ont déjà été démontrées en laboratoire. L’objectif de l’équipe est désormais de valider l’efficacité du système en situation réelle", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

Les mesures récoltées seront directement transmises à l’équipe de recherche. Les résultats de l’étude sont attendus pour début 2020.A.F.