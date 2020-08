Les chiffres du futur mégacoaster de Walibi ont de quoi faire tourner la tête : 1.200 mètres de long, une vitesse atteignant les 115 km/h, une vitesse moyenne de 100 km/h et une hauteur maximale de 50 mètres. Il s’agira ni plus ni moins de la montagne russe la plus haute et la plus rapide du Benelux, d'après Walibi. Les températures élevées et la crise sanitaire n'auront pas raison du chantier de l'attraction qui sera inaugurée dans le courant de la saison 2021.