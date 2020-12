Le groupe Everland a revu sa copie mais les riverains ne sont toujours pas convaincus.

Nouveau propriétaire du Château de Limelette, le groupe hôtelier Everland a l'intention de rendre ses lettres de noblesse à cet ancien fleuron touristique avec un hôtel quatre étoiles à destination d’une clientèle aisée. Après une levée de boucliers des riverains, le groupe a revu sa copie. Estimant que les réunions étaient la principale source de trafic, le groupe a diminué le nombre de salles de séminaire de douze à trois. Le nombre de chambres est quant à lui passé de 137 à 133. Pour rappel, l’hôtel précédent en comptait 88.

Mais du côté des riverains, cette deuxième mouture ne convainc toujours pas. Ils se sont d’ailleurs constitués en asbl, baptisée “Les Amis du Bois de Lauzelle”. Ils estiment que le projet, même modifié, n’est pas compatible avec le quartier purement résidentiel et il faudrait plutôt imaginer du logement à la place. Leurs inquiétudes portent principalement sur la mobilité, puisque l’unique voirie pour accéder à l’hôtel, la rue Charles Dubois, est étroite et est déjà engorgée à certains moments de la journée. La réduction du nombre de salles de séminaires ne les rassure gère, puisque ces réunions généreront du trafic, en plus des déplacements des fournisseurs, des clients et du personnel.